Carlo Calenda la figlia a 16 anni e Lapo Elkann come coinquilino prima della politica Su Renzi | Gli scrivo ancora ma non risponde

Mai un pensiero al cinema, proprio perché ne respirava troppo a casa. E la convivenza con l’attuale moglie Violante,del matrimonio, nello stesso appartamento a Modena consi racconta a Tommaso Labate per la rivista «Sette» del CorriereSera. Partendo dalle origini, dalle radici familiari. Da nonno Luigincini. Per il nonno regista a soli 6esordì nel film L’ingorgo e cinquepiù tardi interpretò il ruolo di uno scolaro nello sceneggiato televisivo Cuore. «Mai sfiorato neanche per un secondo dall’idea di fare carriera nel cinema, mai tentato», assicura l’ex manager, «mio nonno Luigi fu felicemia decisione di non andare avanti con la carriera di attore». Il primo incontro con laavviene da adolescente, si iscrive alla Federazione giovanile comunista: «Ero un rompiscatole già allora.