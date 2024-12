Sport.quotidiano.net - Blitz in casa dell’Azzurra. Trodica vince e va in testa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Azzurra Colli 01 AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Felicetti, Filipponi, Gabrielli, Rinaldi, Regnicoli, Vallorani, Galli (85? Del Marro), Valentini, Pampano. All: Vagnoni.: Febbo, Gobbi, Greco, Emiliozzi, Ciaramitaro (75? Ciccalè), Chornopyschuk (60? Candia), Giovannini (77? Marcaccio), Panichelli, Voinea, Susic, Cappelletti (60? Bonvin). All: Buratti. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Rete: 66? Panichelli. Note. Espulsi: 64’ Valentini, 95’ Voinea Colpaccio del, che si impone di misura inColli ed allunga così al primo posto in classifica. I ragazzi di Buratti, approfittando anche del passo falso del Porto Sant’Elpidio, si trovano da soli al comando della classifica. Gara molto equilibrata quella tra le formazioni. Nel primo tempo subito ospiti vicini al gol con il gran tiro di Voinea che impatta sulla traversa.