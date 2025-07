Polcri dal prefetto | Aprire un dialogo istituzionale per il bene della Provincia

presidente Polcri ha sottolineato come il dialogo costruttivo con le istituzioni sia fondamentale per affrontare le sfide della nostra provincia. Nel colloquio, si è aperta una preziosa occasione di confronto e collaborazione, volta a trovare soluzioni condivise per garantire un futuro più stabile e prospero ad Arezzo. La volontà è quella di rafforzare un rapporto di fiducia e sinergia tra enti, per il bene di tutta la comunità locale.

Arezzo, 2 luglio 2025 – "Ringrazio il prefetto di Arezzo, Dr. Clemente Di Nuzzo, per la disponibilità e l'attenzione che da sempre dimostra nei confronti del territorio e dell'Ente provinciale" il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri si è recato dal Prefetto Dottor Clemente Di Nuzzo per un colloquio. " Ho ritenuto importante metterlo a conoscenza delle reali criticità connesse al conto consuntivo. Desidero chiarire che il Rendiconto di gestione relativo all'anno 2024 è stato già adottato in prima seduta dal Consiglio Provinciale, ed è stato altresì approvato dall'Assemblea dei Sindaci, con una significativa partecipazione di 30 sindaci su 36.

