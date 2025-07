LIVE Cobolli-Pinnington Jones Wimbledon 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, l’appuntamento più atteso del tennis mondiale! Sul celebre campo 18, testimone di storie leggendarie come quella tra Isner e Mahut, si svolgono incontri emozionanti tra i migliori tennisti del circuito. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, azioni spettacolari e sorprendenti sorprese che rendono questo torneo unico al mondo. Non perdere neanche un istante di questa avvincente giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:01 Si gioca sul magico campo 18, che vide ormai la bellezza di 15 edizioni dei Championships fa sfidarsi proprio qui Isner e Mahut, partita che si concluse dopo 11 ore di gioco in favore dell’USA. Giocatori in campo 11:51 Due titoli e tante belle prestazioni per il romano, che non si è mai spinto oltre il 3° turno in uno Slam. Al prossimo turno ci sarebbe il vincente tra Mensik e Giron. 11:45 Occasione molto importante quindi per migliorare il 2° turno del 2024. Il romano rimontò due set a Alejandro Tabilo prima di cedere per 6-4 al set decisivo. Sarebbero 50 punti da mettere in cascina, l’azzurro sogna addirittura la top 20! Al momento è 23° e salirebbe 22° scavalcando l’eliminato Popyrin in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Pinnington Jones, Wimbledon 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

In questa notizia si parla di: campo - diretta - giocatori - cobolli

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre in campo alle 13.00 - Segui in diretta il match tra Grant/Pigato e Eala/Gauff, in programma alle 13:00 al WTA di Roma 2025.

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 1-7 •Ore 12:00 Cocciaretto vs Pegula •Ore 12:00 Sonego vs Faria •Ore 13:30 Musetti vs Basilashvili •Ore 14:00 Bronzetti vs Teichmann •Ore 14:00 Sinner cs Nardi •Ore 15:30 Cobolli vs Vai su Facebook

Atp Halle e Queen's, dove vedere i tornei 500 in tv e streaming; ATP Montecarlo, i risultati degli italiani: Musetti vince e sfiderà Berrettini negli ottavi, ko Cobolli; Flavio Cobolli - Alex De Minaur al Vienna Open 2024: orario e dove vedere la partita in diretta | Tennis ATP.

Wimbledon diretta, Cobolli e Darderi in campo: segui tutti i match di oggi LIVE - Darderi invece, dopo la sospensione di ieri, riparte con due set di ... Come scrive corrieredellosport.it

Diretta Wimbledon 2025/ Cobolli Pinnington Jones streaming video tv: ancora secondo turno! (oggi 3 luglio) - Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: per il secondo turno tornano in campo Flavio Cobolli, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Riporta ilsussidiario.net