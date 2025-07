Chivu Inter il battesimo di fuoco | tensioni stanchezza e la delusione del Mondiale per Club Il tecnico manda segnali per il futuro

Il debutto di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter si presenta come un battesimo di fuoco, tra tensioni, stanchezza e le delusioni del Mondiale per Club. Dopo un inizio in salita, il tecnico invia segnali chiari sul futuro del club, cercando di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. La sfida è aperta: come reagirà l’Inter alle prime avversità? La risposta è ancora tutta da scrivere.

Chivu Inter, il battesimo di fuoco: tensioni, stanchezza e la delusione del Mondiale per Club. L'analisi di Tuttosport sulle prime partite. Il nuovo corso dell' Inter targato Cristian Chivu è cominciato in salita. L'ex difensore rumeno, promosso alla guida della prima squadra dopo l'esperienza con la Primavera e poi quella in Serie A sulla panchina del Parma, si è trovato fin da subito immerso in un contesto tutt'altro che ideale. Il tecnico ha ereditato una squadra fisicamente logorata e psicologicamente scossa dalla fine della scorsa stagione, chiusa con la delusione in campionato e il pesante ko nella finale di Champions League.

