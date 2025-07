Pd schizofrenico | ora invoca Meloni sui dazi

In un clima di tensioni e reazioni contrastanti, la scena politica italiana si infiamma: tra invocazioni di Meloni sui dazi e accuse incrociate, il dibattito si infittisce. La domanda che emerge è: come si evolverà questa intricata vicenda? Continua a leggere per scoprire i retroscena e le possibili conseguenze di questa intricata partita tra alleanze e opposizioni.

I dem avevano intimato al premier di non trattare con Donald Trump perché spettava all’Europa. Adesso che il commissario Maros Sefcovic è negli Usa per chiudere un accordo al 10% danno la colpa al governo italiano. E chiedono di riferire in Parlamento sul negoziato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pd schizofrenico: ora invoca Meloni sui dazi

