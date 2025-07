Morte Diogo Jota le reazioni | dal Liverpool all’Uefa

La scomparsa di Diogo Jota ha scosso profondamente il mondo del calcio internazionale, lasciando senza parole tifosi e addetti ai lavori. Il talentuoso attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese è stato vittima di un tragico incidente in Spagna, a soli 28 anni. In questo momento di lutto, federazioni e club si stringono nel dolore. La reazione del Liverpool: ...

La morte di Diogo Jota sconvolge il mondo del calcio internazionale. Il 28enne del Liverpool e della Nazionale portoghese è deceduto infatti nella notte fra il 2 e il 3 luglio per un incidente stradale in Spagna, nella provincia di Zamora, appena 10 giorni dopo essere convolato a nozze con la fidanzata storica Rute Cardoso. Immediato il cordoglio di federazioni e club. Morte di Diogo Jota: le reazioni dei club e delle federazioni. Il Liverpool: «Siamo devastati, perdita inimmaginabile». Fra i primi a commentare la tragedia c’è il Liverpool, club in cui Diogo Jota militava ormai dal 2020. «Siamo devastati dalla sua tragica scomparsa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morte Diogo Jota, le reazioni: dal Liverpool all’Uefa

