Traffico su Tangenziale di Napoli lunghe code dove sono morti i due motociclisti | in corso rilievi sull'incidente

Un tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli ha provocato lunghe code e rallentamenti, con i rilievi ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente in cui hanno perso la vita due motociclisti venerdì scorso. La tragedia ha scosso la comunità e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. Continua a leggere per aggiornamenti e dettagli su questa drammatica vicenda.

Sulla Tangenziale di Napoli traffico rallentato allo Svincolo Italia '90: ci sono i rilievi per l'incidente di venerdì in cui sono morti due motociclisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le vittime sono un uomo e una donna. Traffico bloccato in direzione Napoli da Agnano #incidente #tangenziale #Incidente #Napoli Vai su Facebook

