Velletri operazione della GdF per reati contro la PA

Nella cornice di una ferma battaglia contro la corruzione, le forze della Guardia di Finanza di Velletri hanno messo in atto un’operazione che scuote il tessuto cittadino. Tre persone sono state poste agli arresti domiciliari, accusate di gravi reati contro la pubblica amministrazione. Questa azione dimostra come la lotta alla criminalità e alla mala gestione sia una priorità imprescindibile per garantire trasparenza e legalità. Continua a leggere.

I Finanzieri del Comando provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di tre persone, accusate dei reati di corruzione e turbativa d'asta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Velletri, operazione della GdF per reati contro la PA

