Napoli due uomini trovati morti in casa ai Quartieri Spagnoli | ipotesi omicidio-suicidio tra fratelli

Una scena sconvolgente ai Quartieri Spagnoli di Napoli: due uomini sono stati trovati senza vita in un'abitazione di vico Santo Spirito. Le prime ipotesi, ancora da confermare, indicano un tragico intreccio tra omicidio e suicidio tra fratelli. La Polizia di Stato e la scientifica sono immediatamente intervenute per le indagini, che promettono di fare luce su questa drammatica vicenda. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa triste notizia.

Due cadaveri trovati in casa in vico Santo Spirito ai Quartieri Spagnoli. Sul posto la Polizia di Stato e la scientifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

