Surreale intervista di Rublev a Wimbledon | Non posso risponderti Dovrei dire solo parolacce

Dopo aver conquistato il suo meritato successo a Wimbledon, Andrey Rublev ha regalato un momento inatteso che ha fatto discutere gli appassionati di tennis. La sua intervista in campo si è trasformata in un episodio surreale, tra risate e imprevisti, lasciando tutti senza parole. Ma cosa avrà detto davvero? Scopriamo insieme questa scena che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo dello sport.

Andrey Rublev dopo la vittoria con Harris a Wimbledon si è reso protagonista di un curioso siparietto nell'intervista in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: intervista - rublev - wimbledon - surreale

Surreale intervista di Rublev a Wimbledon: Non posso risponderti. Dovrei dire solo parolacce; Tsitsipas e Badosa si sono lasciati a Wimbledon: Sono tornati i fantasmi del passato, stanno male; Alcaraz sorprende Djokovic con un colpo non da lui poi si scusa: Ho chiuso gli occhi.

Surreale intervista di Rublev a Wimbledon: “Non posso risponderti. Dovrei dire solo parolacce” - Andrey Rublev dopo la vittoria con Harris a Wimbledon si è reso protagonista di un curioso siparietto nell'intervista in campo ... fanpage.it scrive

Wimbledon, il punto impossibile in tuffo di Rublev: Bublik incredulo - Nel quinto set il russo è stato protagonista di una giocata spettacolare: un incredibile recupero in ... Come scrive video.corriere.it