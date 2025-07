Palinsesti La7 | le carceri di Roberto Saviano le lezioni di mafie con il procuratore Gratteri e l’arrivo di Pinuccio da Striscia la Notizia Insinna in stand by

Come ogni anno, Urbano Cairo ha svelato i nuovi palinsesti di La7, accompagnati dal claim “Sai cosa vedi”: un’anticipazione di programmi coinvolgenti e di grande impatto. Tra le novità spiccano “Le carceri di Roberto Saviano”, un viaggio nelle strutture penitenziarie italiane, e “Lezioni di mafie” con il procuratore Nicola Gratteri, che porteranno alla scoperta delle radici e delle dinamiche delle organizzazioni criminali. Un’offerta televisiva ricca di contenuti importanti e stimolanti...

Come ogni anno, in un albergo in centro a Milano, Urbano Cairo ha presentato i Palinsesti di La7, che quest’anno hanno come claim “ Sai cosa vedi ”. Subito le novità sono: “La giusta distanza” con Roberto Saviano in sei puntate sulle carceri italiane, “Lezioni di mafie” in quattro puntate con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri con gli studenti in studio, “Prova d’inchiesta” con Pinuccio di “Striscia la notizia”. Ci saranno anche altri appuntamenti spot con il caso della P2 e altri due speciali Ezio Mauro uno su Papa Francesco e l’altro su Putin. Di base il palinsesto è confermato. Rinnovati contratti per Aldo Cazzullo (biennale), il team di Diego Bianchi e “ Propaganda Live ” (triennale) e a Gramellini, Formigli e Gruber. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it