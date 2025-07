La villa di Karl Lagerfeld di Parigi è andata all’asta per 4,7 milioni di euro

Dopo sei anni dalla scomparsa di Karl Lagerfeld, la sua magnifica villa parigina è stata venduta all’asta per 4,7 milioni di euro, un valore sorprendente rispetto ai 47 milioni spesi nel 2017. La proprietà, simbolo del genio e dello stile dell’iconico stilista, ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati di moda. Per la vendita si è seguito un iter studiato nei minimi dettagli, riflettendo l’unicità di questa straordinaria dimora e il suo legame con il talento di Lagerfeld.

A ormai sei anni dalla sua morte, la villa di Karl Lagerfeld di Parigi è stata venduta per 4,7 milioni di euro. Il compianto stilista l’aveva a sua volta acquistata nel 2010, e leggenda vuole che ci abbia soggiornato una sola notte. Dopo la sua morte, precisamente nel 2023, la villa di Louveciennes, a ovest di Parigi, era stata acquisita da un’agenzia immobiliare. La villa di Karl Lagerfeld è stata venduta all’asta. Per la vendita si è seguito il metodo tradizionale dell’asta notarile, come una cosiddetta “asta a candela”. Questo metodo è ancora comune in Francia; il tempo di vendita è definito dalla combustione di due piccole candele, ciascuna delle quali dura circa quindici secondi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it