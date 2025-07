Maignan fa 30 anni! Il nodo-rinnovo e le critiche | ok ma quanti miracoli ha fatto?

Mike Maignan compie 30 anni, un traguardo importante per un portiere che ha saputo distinguersi tra miracoli e parate decisive. Tra critiche e riconoscimenti, il suo rinnovo rappresenta il regalo perfetto per celebrare una carriera in continua ascesa. Scopriamo insieme alcune curiosità e aneddoti sul protagonista di molte emozioni calcistiche, un vero e proprio baluardo tra i pali.

Mike Maignan oggi compie 30 anni. Il rinnovo sarebbe il regalo di compleanno più bello. Ecco alcune curiosità e aneddoti sul portiere francese.

Sorpresa Milan: secondo "Il Corriere dello Sport", potrebbero riaprirsi le trattative per il rinnovo di Maignan C'è fiducia in società per riprendere i contatti al riguardo nei prossimi mesi, entrando nel vivo a settembre #Maignan #AcMilan Vai su Facebook

Le tre cessioni di Reijnders, Maignan e Theo vanno necessariamente analizzate nel contesto, perché sono tutte e tre completamente diverse. Reijnders: la più dolorosa e, al tempo stesso, la più incomprensibile. Se per gli altri si può arrivare a capirne il motivo Vai su X

Milan, nodo rinnovo per Mike Maignan: spunta Marco Carnesecchi - MSN - Ci sarebbe ovviamente da convincere la dirigenza orobica, che negli ultimi anni si è dimostrata ben poco disposta a concedere sconti. Si legge su msn.com

Maignan, nodo rinnovo: la nuova cifra offerta dal Milan al portiere - MSN - Mike Maignan, portiere del Milan, stasera venerdì 11 aprile sarà impegnato alla Dacia ... Lo riporta msn.com