freight leaders council aderisce a federtrasporto

Freight Leaders Council entra a far parte di Federtrasporto, una delle più importanti federazioni del sistema confindustriale che rappresenta oltre 2.500 imprese del settore trasporti e logistica. Questa adesione segna un passo strategico verso una maggiore collaborazione e innovazione nel settore, rafforzando il ruolo degli operatori italiani sul panorama nazionale ed internazionale. Una nuova era di crescita e sinergie sta per iniziare, aprendo la strada a opportunità senza precedenti.

Nuovo arrivo in Federtrasporto, la federazione che raccoglie all'interno del sistema confindustriale le associazioni degli operatori e dei gestori delle infrastrutture nei settori dei trasporti e della logistica rappresentando complessivamente circa 2.500 imprese. Il consiglio generale della federazione nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle attività connesse, aderente a Confindustria, ha approvato l'ingresso del Freight Leaders Council, l'associazione che riunisce i principali operatori della logistica italiana, come nuovo socio aggregato. Alla base dell'intesa, una visione comune sul futuro della logistica: sviluppo del settore secondo criteri di efficienza, intermodalità e sostenibilità; condivisione di competenze, reti e progettualità per affrontare le grandi sfide del comparto, dalla decarbonizzazione dei trasporti alla digitalizzazione delle supply chain, dallo sviluppo infrastrutturale all'integrazione tra sistemi di trasporto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net