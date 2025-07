New Addiction l’album dei The Haunt dal 25 luglio

Preparati a immergerti nel mondo di New Addiction, il nuovo album dei The Haunt in uscita il 25 luglio. Con testi carichi di emozione e un sound travolgente che fonde industrial, metal e rock alternativo, i fratelli Anastasia e Maxamillion portano la loro musica oltre i confini convenzionali, trasformando la pesantezza in un’arma di espressione autentica. Dopo aver creato AnastasiaMax nel 2015, sono pronti a conquistare ancora una volta il cuore degli appassionati.

The Haunt non si limitano a suonare musica pesante, la incarnano in tutte le sue forme, attraverso testi carichi di emozione, una musica travolgente e l'energia immersiva dei loro concerti. I fratelli Anastasia e Maxamillion brandiscono la pesantezza come un'arma, elevando le parti piĂą vulnerabili della loro psiche attraverso una miscela coinvolgente di industrial, metal e rock alternativo. Dopo aver dato vita alla band AnastasiaMax nel 2015, spinti da una comune passione per il garage rock, l'hard rock e le influenze blues rock alla Amy Winehouse e The White Stripes, il duo inizia ad esibirsi nei locali e nei club della Florida quando Anastasia aveva solo 12 anni, finendo presto in tour in tutto il mondo, insieme ad artisti come i Palaye Royale.

THE HAUNT: pubblicato il video del nuovo singolo Own Me con MOD SUN. L’album New Addiction in uscita il 25 luglio.