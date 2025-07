Main Event WSOP | segui il day 1 in streaming su Gazzetta

L’atmosfera è elettrizzante a Las Vegas: il Main Event delle WSOP ha preso il via, e puoi seguirlo in streaming su Gazzetta in italiano. Migliaia di appassionati si sfidano per conquistare il titolo più ambito del poker mondiale. I numeri promettono grandi sorprese, ma intanto godiamoci insieme le emozioni del primo giorno, tra bluff e colpi di scena. Resta con noi per scoprire chi si farà strada verso la gloria.

A Las Vegas è tempo di Main Event. L'evento più atteso dell'anno prende ufficialmente il via con lo streaming in italiano. Le WSOP provano a migliorarsi quanto a numeri. Ingressi e montepremi da record? Serve ancora un po' di tempo per scoprirlo. Intanto gustiamoci l'action del primo giorno di contesa.

