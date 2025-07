Come Sinner e Alcaraz Conte e Allegri si avvicendano e rincorrono con un’ossessione in comune Vocalelli

Come Sinner e Alcaraz, Conte e Allegri si sfidano in un duello epico tra passato e presente, passione e ambizione. Due protagonisti che, nel corso di quindici anni, hanno scritto la loro storia attraverso vittorie, rivincite e rivalitĂ accese. Ora, il loro destino si incrocia ancora una volta in Serie A, pronti a regalare emozioni indimenticabili. Uno a ...

Da Conte ad Allegri, e ritorno. Continua la serie tv con al centro il loro incontro-scontro: due protagonisti, un duello lungo quindici anni, e undici scudetti spartiti quasi in esclusiva. Si rincorrono da una carriera intera: si sono scambiati la panchina della Juve, si sono presi rivincite a distanza, si sono “seduti” – o rifiutati di sedersi – alle famose “tavole da cento euro”. Ora il destino li rimette uno contro l’altro in Serie A. Uno a Napoli, l’altro al Milan. E se lo stile è diverso, l’ossessione è la stessa: vincere. Ne ha parlato Alessandro Vocalelli su La Gazzetta quest’oggi. Conte e Allegri come Sinner e Alcaraz, si inseguono e rincorrono (Vocalelli). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Come Sinner e Alcaraz, Conte e Allegri si avvicendano e rincorrono con un’ossessione in comune (Vocalelli)

In questa notizia si parla di: conte - allegri - rincorrono - sinner

Allegri al posto di Conte, c’è già un sì: la rivelazione - In casa Napoli si palesano importanti novità sul futuro di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Con la squadra pronta a disputare un'altra cruciale partita per lo scudetto dopo il pareggio contro il Genoa, Allegri potrebbe già avere un "sì" in tasca per sostituire Conte.

Come Sinner e Alcaraz, Conte e Allegri si avvicendano e rincorrono con un'ossessione in comune (Vocalelli).

Come Sinner e Alcaraz, Conte e Allegri si avvicendano e rincorrono con un’ossessione in comune (Vocalelli) - L'articolo di Alessandro Vocalelli sull'avvicendarsi continuo tra Allegri e Conte, due tecnici che ora si sfideranno di nuovo in Serie A. Secondo ilnapolista.it

Da Allegri a Conte, tutti pazzi per Sinner - RaiNews - Nicolò Fagioli che gioca contro il greco Tsitsipas, rimasto fuori per un soffio fuori dal torneo ATP. Lo riporta rainews.it