Affonda il traghetto a bordo decine di persone | morti e dispersi è una strage

affondare, il destino di decine di vite si è compiuto in un istante. Una tragedia che scuote le coscienze e ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza in mare. La domanda ora è: cosa ha provocato questa catastrofe e come possiamo evitarne altre in futuro?

Un traghetto affollato, la promessa di una traversata tranquilla e il lento calare della sera. Nessuno poteva immaginare che in poche decine di minuti, il viaggio si sarebbe trasformato in pura paura, tra urla, buio e onde che sembravano decise a non lasciare scampo. Tutto è iniziato come tante altre volte: il rumore dei motori, le voci dei passeggeri tra i ponti e la speranza di raggiungere Bali in serata. Ma quando l’imbarcazione ha iniziato a rollare, il panico si è fatto largo. La nave ha preso acqua, l’inclinazione sempre più evidente, i passeggeri in corsa verso i ponti superiori mentre il personale tentava, con mani tremanti, di distribuire i giubbotti salvagente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: traghetto - decine - affonda - bordo

Bali, affonda traghetto di turisti e pendolari: almeno 4 morti, 23 in salvo, decine di dispersi - Una tragedia scuote Bali: un traghetto che trasportava turisti e pendolari si è affondato al largo di Giava, lasciando almeno quattro vittime e decine di dispersi.

Affonda traghetto a Bali: quattro morti, decine di dispersi; Traghetto affonda a Bali, almeno 4 morti, decine di dispersi; Bali, affonda un traghetto per il maltempo. 4 morti e 38 dispersi.

Bali, affonda traghetto di turisti e pendolari: almeno 4 morti, 23 in salvo, decine di dispersi - L’imbarcazione, partita da Banyuwangi, sulla costa orientale dell’isola di Giava, era diretta verso Bali quando ha segnalato un guasto al motore ... Secondo fanpage.it

Un traghetto con più di 60 persone è affondato a Bali - Un traghetto con a bordo almeno 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio è affondato vicino all’isola di Bali, la principale località turistica dell’Indonesia. Da ilpost.it