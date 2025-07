La tragedia di Diogo Jota Gli esordi il Liverpool e l’ultimo trionfo con il Portogallo in Nations League

La tragedia di Diogo Jota scuote il mondo del calcio: dagli esordi promettenti con il Liverpool alla gloria con il Portogallo in Nations League, la sua ascesa è stata un esempio di talento e determinazione. Ora, il suo addio lascia un vuoto incolmabile, ricordando quanto il calcio possa essere fragile. Una vita che ha brillato troppo presto, un talento spezzato troppo presto. La sua storia, però, continuerà a vivere nei cuori di molti, testimoniando la passione che ha sempre contraddistinto il suo percorso.

Roma, 3 luglio 2025 - In un periodo in cui di norma i calciatori balzano agli onori delle cronache per i loro trasferimenti di mercato, una notizia tragica spezza la routine: Diogo Jota, attaccante del Liverpool, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto al chilometro 65 della strada A-52, nei pressi di Palacios de Sanabria, nella provincia di Zamora, in Spagna. Vano l'intervento dei soccorsi, chiamati prontamente dai testimoni degli ultimi istanti di vita del giocatore, che avrebbe perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada prima che la stessa prendesse fuoco: coinvolto nel sinistro fatale anche il fratello André, di due anni più giovane e a sua volta calciatore professionista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La tragedia di Diogo Jota. Gli esordi, il Liverpool e l’ultimo trionfo con il Portogallo in Nations League

