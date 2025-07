Arisa al Pride di Napoli ma ricordate cosa diceva sui gay? Vi rinfreschiamo la memoria!

attenzione e polemiche, lasciando spazio a dubbi sulla coerenza dell’artista. Ora, con il suo coinvolgimento nel Napoli Pride, il dibattito si riaccende: sarà occasione per chiarire le sue posizioni o solo un passo avanti nel percorso di riabilitazione pubblica? Tra entusiasmo e scetticismo, il pubblico si chiede quale sia davvero il significato di questa scelta. E voi, come interpretate questa apparente contraddizione?

È ufficiale: Arisa sarà tra gli ospiti del Napoli Pride, in programma sabato 5 luglio. Una notizia che, di primo impatto, potrebbe sembrare una conferma della vicinanza dell’artista alla comunità LGBTQIA+, ma che in realtà ha già acceso nuove polemiche. Non tutti hanno dimenticato, infatti, le dichiarazioni che la cantante fece nel 2023 durante una discussa intervista a La Confessione di Peter Gomez. Parole che allora causarono uno tsunami di critiche e che ancora oggi, a distanza di tempo, risuonano come un tradimento per molti membri della comunità che l’avevano sempre considerata un’alleata. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Arisa al Pride di Napoli, ma ricordate cosa diceva sui gay? Vi rinfreschiamo la memoria!

In questa notizia si parla di: arisa - pride - napoli - ricordate

Napoli Pride 2023: Contro le politiche violente del governo. Di Flora: Spiace che altri Pride paghino gli artisti; Arisa fa sapere che non parteciperà al Pride di Milano e Roma; Napoli, al Pride sfida elettorale: partecipano 4 candidati, solo Maresca si smarca.

Arisa fa sapere che non parteciperà al Pride di Milano e Roma - ha scelto di non prendere parte ai concerti del Pride di Milano e Roma (se ricordate, Arisa nel 2021 era stata madrina del Pride di Napoli). Come scrive vanityfair.it

L'onda Pride di Napoli pronta a sfilare per i diritti - Ansa.it - Il popolo Lgbtq+ di Napoli e della Campania è pronto a scendere in piazza e manifestare per chiedere diritti. Riporta ansa.it