Cina-UE | mirano a piu’ profonda cooperazione risposta comune a sfide globali

La Cina e l'Unione Europea intendono rafforzare la loro collaborazione per affrontare le sfide globali con un impegno condiviso. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, incontrando il ministro cinese Wang Yi a Bruxelles, ha sottolineato la volontà di approfondire i legami e lavorare insieme per un futuro più stabile e sostenibile. In questo contesto, il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche rappresenta un'occasione chiave per consolidare questa partnership strategica.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ieri ha incontrato il ministro cinese degli Esteri Wang Yi a Bruxelles e le due parti hanno espresso la volonta' di approfondire la cooperazione e di affrontare insieme le sfide globali. Wang, anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha sottolineato che quest'anno ricorre sia il 50mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Unione europea (UE), sia l'80mo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. Quanto piu' complesso e impegnativo diventa il panorama internazionale, tanto piu' la Cina e l'UE, in quanto due grandi civilta' e forze importanti, devono rafforzare la comunicazione, accrescere la fiducia reciproca, assumersi le proprie responsabilita' e servire come forze di stabilita' e certezza globali, ha dichiarato Wang.

