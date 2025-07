Il carro europeo è morto? Viva il terzo carro europeo Cos’è il progetto Marte

L’Europa si prepara a rivoluzionare la sua difesa con il progetto MARTE, il nuovo carro armato europeo di ultima generazione. Sostenuto da undici Paesi e guidato da una joint venture tedesca, questo ambizioso programma mira a rafforzare l’autonomia strategica continentale. Dopo l’approvazione della Commissione, il futuro dei mezzi blindati europei prende forma: un passo decisivo verso un’Europa più forte e indipendente in ambito militare.

L'Europa spinge sull'autonomia strategica anche in ambito terrestre. Con il lancio ufficiale del programma MARTE (Main ARmoured Tank of Europe) prende forma il progetto per un nuovo carro armato europeo di nuova generazione, finanziato dall'Ue e sostenuto da undici Paesi. A guidarlo è una joint venture paritaria tutta tedesca, formata da KNDS Deutschland e Rheinmetall. L'annuncio è arrivato a valle dell'approvazione da parte della Commissione europea del nuovo pacchetto Edf (European defence fund): 1 miliardo di euro distribuiti su 54 progetti collaborativi, due dei quali dedicati ai futuri carri da battaglia.