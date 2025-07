Netflix cancella The Residence e Pulse | cosa significa per il futuro delle serie

Netflix ha annunciato la cancellazione di "The Residence" e "Pulse", due nuove serie del 2025, dopo una sola stagione. Questa decisione riflette la strategia di ottimizzazione del catalogo, che privilegia produzioni con maggiori successi di pubblico. Ma cosa significa per il futuro delle serie sulla piattaforma? È l'inizio di un nuovo approccio più selettivo e mirato, che potrebbe ridefinire le scelte editoriali e le opportunità per nuovi talenti.

annuncio ufficiale della cancellazione di “The Residence” e “Pulse” da Netflix. Netflix ha comunicato la decisione di interrompere la produzione di due delle sue nuove serie del 2025, “The Residence” e “Pulse”, entrambe cancellate dopo una sola stagione. Questa scelta si inserisce in un contesto in cui la piattaforma continua a ottimizzare il proprio catalogo, eliminando produzioni che non raggiungono gli obiettivi di audience desiderati. analisi di “the residence”: una serie ambientata alla casa bianca. descrizione e origine della produzione. “The Residence” è un mystery-thriller ambientato nella residenza presidenziale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Netflix cancella The Residence e Pulse: cosa significa per il futuro delle serie

In questa notizia si parla di: residence - netflix - pulse - serie

