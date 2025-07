Finalmente Juventus Tudor può esultare | domani arriva a Torino

Finalmente, Juventus Tudor può sorridere: domani arriva a Torino il primo acquisto, un segnale di rinascita e determinazione. Nonostante le recenti sconfitte con City e Real Madrid, l’era Comolli-Chiellini-Tudor sta iniziando a prendere forma, promettendo sorprese e crescita. Dopo le prime buone impressioni contro avversari più modesti, la Juventus si appresta a scrivere un nuovo capitolo: sarà l’inizio di un rinnovamento che farà sussultare i tifosi.

Nonostante le due sconfitte con City e Real Madrid, Igor Tudor ha finalmente un motivo per esultare: il primo acquisto è servito. Non sarà una rivoluzione totale come quella avvenuta lo scorso anno, ma l'era Comolli-Chiellini-Tudor è già pronta a stupire. Dopo le buone indicazioni arrivate dalle prime due uscite stagionali contro avversari di dimensioni sicuramente modeste, la Vecchia Signora è caduta sotto i colpi di Guardiola e Xabi Alonso che hanno offerto veramente poco spazio per giocare agli uomini di Tudor. I bianconeri rientrano in Italia con qualche milione in più, delle certezze acquisite e, soprattutto, un nuovo colpo per l'attacco di Tudor.