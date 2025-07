Diogo Jota morto calcio sotto choc Il Liverpool | Siamo devastati Il Porto pubblica la foto da giovane insieme al fratello André

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André. La notizia ha sconvolto fans e addetti ai lavori, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di appassionati e comunità sportive. Il Portogallo piange due talenti che hanno portato onore al paese, mentre il Liverpool e il Penafiel piangono le loro stelle. La tragica perdita ci ricorda quanto il calcio sia anche vita e passione.

La notizia della morte di Diogo Jota e di suo fratello André è stata uno choc per tutto il mondo del calcio. Soprattutto in Portogallo, ovviamente, il paese d’origini dell’attaccante del Liverpool, dove ancora giocava il fratello André con la maglia del Penafiel, club della Segunda Liga. È intervenuto perfino il primo ministro, Luis Montenegro: “La notizia della morte di Diogo Jota, un atleta che ha onorato profondamente il nome del Portogallo, e di suo fratello è inaspettata e tragica. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. È un giorno triste per il calcio e per lo sport nazionale e internazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Diogo Jota morto, calcio sotto choc. Il Liverpool: “Siamo devastati”. Il Porto pubblica la foto da giovane insieme al fratello André

In questa notizia si parla di: fratello - diogo - jota - calcio

Diogo Jota, morto il calciatore del Liverpool in un incidente stradale: aveva 28 anni, in auto anche il fratello - Una tragedia sconvolge il mondo del calcio e non solo: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un incidente stradale a soli 28 anni.

#Calcio Il giocatore del #Liverpool Diogo #Jota è morto in un incidente stradale a Zamora, in Spagna. Il veicolo su cui viaggiava con il fratello, anch'egli deceduto, è andato a fuoco dopo essere uscito di strada. Vai su Facebook

Tragedia nel mondo del calcio: è morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool e del Portogallo. Aveva 28 anni. Morto anche il fratello André, 26 anni, calciatore professionista del Penafiel Vai su X

Il mondo del calcio piange Diogo Jota e il fratello; Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool: era in auto col fratello, morto anche lui.

Pagina 3 | Diogo Jota è morto in un incidente stradale: tragedia nel mondo del calcio - Il comunicato della federazione lusitana con un post sui social: "La Federazione calcio portoghese e tutto il calcio portoghese sono completamente devastati dalla morte di Diogo Jota e di suo fratello ... Si legge su tuttosport.com

È morto Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool vittima di un incidente stradale: si era spostato 11 giorni fa - A riportare la tragica notizia è stato il giornale spagnolo Marca. Segnala msn.com