Il mercato della Roma si infiamma con Massara alle prese con le grandi sfide di rafforzare la rosa. Gasperini spinge per almeno 2-3 innesti prima del ritiro, puntando a plasmare i nuovi arrivi secondo il suo stile. La corsa ai rinforzi è già all’opera, tra nomi come Wesley e nuovi attaccanti, per dare a Dovbyk una valida supporto. La squadra si prepara a un’estate di grandi mosse, con l’obiettivo di sorprendere già in avvio di stagione.

Subito mercato in entrata per la Roma, con Gasperini che vorrebbe accogliere almeno 2 o 3 innesti entro il ritiro estivo per abituarli al suo stile di lavoro. Due settimana dunque per Massara per accontentarlo, impresa non semplice dati i costi dei giocatori che sta attualmente seguendo. L’esempio più lampante è Wesley per la fascia destra, ma i giallorossi sono molto attivi anche in attacco, dove serve nuova linfa da affiancare a Dovbyk. Il pupillo del direttore sportivo è Georges Mikautadze, un giocatore che lo ispira da diversi anni. Offerta del Milan per il georgiano nel 2023. Bisogna riavvolgere il nastro di due anni e tronare ad un estate 2023 in cui Massara era impegnato insieme a Maldini nella costruzione del Milan di Pioli, e proprio l’attaccante classe 2000 attirò l’attenzione della dirigenza rossonera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Massara all’attacco, Mikautadze il pupillo: due alternative per la Roma

