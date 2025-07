Tragedia a Torino | Martina Gillio muore a 22 anni dopo un malore in palestra

Una tragedia sconvolge Torino: Martina Gillio, giovane di 22 anni, perde la vita improvvisamente durante un allenamento in palestra. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di prestare attenzione ai segnali del nostro corpo.

Collasso improvviso durante l'allenamento. Una serata come tante si è trasformata in tragedia per Martina Gillio, giovane di 22 anni originaria di Poirino, in provincia di Torino. La ragazza ha accusato un malore improvviso mentre si allenava nella palestra che frequentava abitualmente. Il dramma è avvenuto l'1 luglio, intorno alle 19, davanti agli occhi increduli di altri presenti. Il personale della palestra è intervenuto immediatamente, utilizzando il defibrillatore in dotazione e cercando di rianimarla in attesa dei soccorsi. Poco dopo sono arrivati gli operatori della Croce Rossa di Villanova d'Asti e l' elisoccorso, che ha trasportato Martina in condizioni critiche all'ospedale Molinette di Torino.

