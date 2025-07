Garlasco parla l' amico di Sempio | Perquisizione sì ma sono stato anche sentito

Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi dettagli sulla tragica vicenda di Chiara Poggi. Dopo anni di mistero, l’amico di Sempio, Mattia Capra, rivela importanti retroscena a "Chi l'ha visto?", confermando i contatti con il nuovo indagato e aprendo una finestra intrigante sulle indagini in corso. La sua testimonianza potrebbe essere la chiave per svelare nuove verità su uno dei delitti più discussi degli ultimi tempi, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nuovi dettagli sul delitto di Garlasco e sulla nuova indagine della procura di Pavia sono emersi dalle dichiarazioni che Mattia Capra, amico di Marco Poggi e di Andrea Sempio, ha concesso a Chi l'ha visto, il programma di Rai2. Il personal trainer ha raccontato che frequentava la casa di Chiara Poggi e ha confermato che la mattina dell'omicidio, il 13 agosto 2007, ha avuto dei contatti telefonici con il nuovo indagato. "Conosco Marco Poggi e Andrea Sempio da più di trent'anni. Eravamo dei bravi ragazzi sfigatini: non facevamo le cose che facevano i ragazzi popolari. Andavamo in un pub e poco altro", ha detto della comitiva di cui faceva parte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, parla l'amico di Sempio: "Perquisizione sì, ma sono stato anche sentito"

