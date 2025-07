BABELLO FEST diventa GRAPHIC NOVELLO grazie alla collaborazione con Scuola Internazionale di Comics Torino | appuntamento domenica 6 luglio

Babello Fest si trasforma in Graphic Novello, un evento imperdibile per gli appassionati di arte e cultura, grazie alla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Torino. Domenica 6 luglio, il cuore di Novello si anima con workshop, mostre, street food e musica, offrendo un’esperienza coinvolgente e creativa per grandi e piccini. Proprio questa partnership introduce un...

Torna a Novello, in provincia di Cuneo, il Babello Fest. Quest’anno nella versione ‘Graphic Novello Edition’ grazie alla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Torino. Domenica 6 luglio, dalle 10 fino al tramonto, le vie del paese si animeranno con tantissimi artigiani e artisti, 17 workshop, 1 talk, 2 mostre, street food e buona musica. Proprio la collaborazione con Scuola Internazionale di Comics di Torino introduce un elemento nuovo in questo festival dedicato alle arti e alle contaminazioni. In particolare Scuola Comics si occuperà di gestire la Via degli Artisti, che vedrà avvicendarsi nel corso della giornata artisti, docenti, studenti ed ex studenti della Scuola e che consentirà al pubblico di acquistare libri, stampe, commission e molto altro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - BABELLO FEST diventa GRAPHIC NOVELLO grazie alla collaborazione con Scuola Internazionale di Comics Torino: appuntamento domenica 6 luglio

