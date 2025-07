La foto del bacio di California cantante dei Coma_Cose a un altro uomo alimenta rumors sulla rottura con il marito Fausto Zanardelli

La foto del bacio tra California, cantante dei Coma_Cose, e un altro uomo ha scatenato immediatamente voci sulla presunta crisi con Fausto Zanardelli, il marito e collega di lunga data. Dopo anni di successi condivisi, il duo simbolo dell’indie italiano potrebbe affrontare una fase difficile: una vera e propria prova d’amore e di carriera. Le sorprese non finiscono qui: cosa rivelerà questa immagine sulla loro storia? Restate sintonizzati per scoprirlo.

A ria di crisi per il duo musicale più amato del panorama indie italiano. Dopo anni di musica, amore e palchi condivisi, i ComaCose – Francesca Mesiano (in arte California) e Fausto Zanardelli – sembrano essere arrivati ad un punto di rottura. I due si sono sposati meno di un anno fa, ma secondo alcune voci nell'ultimo periodo il rapporto si sarebbe incrinato. A far esplodere i rumors è stato uno scatto diffuso dall'influencer Deianira Marzano, in cui Francesca Mesiano appare mentre bacia un uomo che non è il marito. Nessuna smentita, nessuna conferma: solo un silenzio assordante da parte della coppia che alimenta molti punti di domanda.

