Kate Middleton | Il cancro? La fase dopo la terapia è davvero difficile tutti si aspettano che starai meglio ma non è affatto così

Kate Middleton, simbolo di resilienza e speranza, ha recentemente affrontato un percorso difficile dopo la diagnosi di cancro e una fase post-terapia complessa. La sua assenza alle corse del Royal Ascot aveva suscitato preoccupazioni, ma ora, con una visita al Colchester Hospital, dimostra il suo impegno nel sostenere chi lotta contro questa malattia. La principessa del Galles ci ricorda che anche nei momenti più bui, la forza interiore può fare la differenza, ispirando tutti noi a non mollare mai.

La sua assenza alle corse del Royal Ascot, arrivata davvero last minute a metà giugno scorso, aveva destato grande preoccupazione per la salute della principessa del Galles. Ieri, a sorpresa, Kate Middleton è tornata in pubblico e ha scelto un luogo simbolo per mostrarsi al popolo dei suoi sudditi: il Colchester Hospital dell’East Suffolk. Ha voluto incontrare i pazienti del reparto di oncologia per poi inaugurare un giardino ispirato alla forza che la natura sa esprimere per supportare il percorso di cura e guarigione. Lì, le rose che fioriscono in primavera porteranno il nome di Catherine, la principessa, futura regina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it