Caldo 4 morti in Italia e picchi di 40 gradi Allerta nubifragi In Spagna 102 vittime

Le condizioni meteo estreme stanno scuotendo il nostro continente, con il caldo record in Italia che ha causato 4 vittime e temperature fino a 40°C, mentre in Spagna si prepara a fronteggiare nubifragi e una drammatica conta di 102 vittime. Un crescendo di eventi climatici che ci invita a riflettere sulla nostra vulnerabilità e sulla necessità di affrontare con urgenza il cambiamento climatico.

Condizioni meteo estreme. In Italia il caldo è riuscito a mietere vittime, ma adesso si preparano i nubifragi. Situazione critica in Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caldo, 4 morti in Italia e picchi di 40 gradi. Allerta nubifragi. In Spagna 102 vittime

"Quando arriva il caldo". Meteo Italia, cosa dicono le previsioni di Giuliacci - La pioggia continua a dominare la scena meteo della settimana, con il colonnello Mario Giuliacci che preannuncia un ulteriore periodo di instabilità.

Caldo record in Italia, le ultime notizie in diretta | Attesi picchi di 40 gradi nelle città. Il climatologo: «Allerta per i nubifragi». In Spagna 102 morti da sabato; Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città. Due morti in spiaggia in Sardegna - Problemi ad asfalto per caldo, chiusi caselli Verona su A4

