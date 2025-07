Paredes l’addio non è sfumato | il Boca insiste e la Roma ascolta ma ora si tratta a cifre diverse

Leandro Paredes e il Boca Juniors, un amore mai del tutto sopito, continuano a guardarsi negli occhi. E nonostante la clausola scaduta il 30 giugno, la pista sudamericana non è affatto tramontata. Anzi, il dialogo tra la Roma e il club di Buenos Aires resta aperto, ma si gioca ora su un tavolo diverso, con carte nuove e condizioni tutte da riscrivere. A riportare l’evoluzione della vicenda è Eleonora Trotta, che ci svela in anteprima gli ultimi sviluppi di questa intricata trattativa.

Il sipario non è ancora calato. Leandro Paredes e il Boca Juniors, un amore mai del tutto sopito, continuano a guardarsi negli occhi. E nonostante la clausola scaduta il 30 giugno, la pista sudamericana non è affatto tramontata. Anzi, il dialogo tra la Roma e il club di Buenos Aires resta aperto, ma si gioca ora su un tavolo diverso, con carte nuove e condizioni tutte da riscrivere. A riportare l’evoluzione della vicenda è Eleonora Trotta, che spiega come la volontà delle parti di chiudere l’operazione non sia venuta meno, ma che adesso i giallorossi devono confrontarsi con le nuove mosse degli Xeneizes, intenzionati a rinegoziare il prezzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it