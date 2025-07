Juve scatenata dopo David è caccia a Osimhen Ma se Kolo dovesse rimanere

La Juventus è in fermento: dopo il colpo David 232, si infiamma la corsa a Osimhen, mentre si chiude l’affare con il canadese, atteso domani a Torino. Il Napoli sogna di trattenere l’attaccante, ma il suo desiderio di trasferirsi si fa strada. Intanto, Comolli pensa di blindare Kolo in prestito. La sessione di mercato promette sorprese e scelte decisive: il futuro bianconero si scrive ora.

