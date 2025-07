La Roma attende il verdetto UEFA | bilancio tra sacrifici plusvalenze e una sanzione in arrivo

La Roma si prepara ad affrontare un momento cruciale, con il verdetto UEFA ormai imminente. Dopo le tensioni di giugno legate alle plusvalenze, la società giallorossa aspetta con trepidazione la risposta del Club Financial Control Panel, che deciderà se i conti della squadra sono in regola o se è in arrivo una sanzione. Un’incertezza che potrebbe influenzare il futuro delle ambizioni europee e il delicato equilibrio finanziario del club. La posta in gioco è alta: la verità sui conti, la chiave per il prossimo capitolo della Roma.

Messo alle spalle il turbolento finale di giugno segnato dalla corsa alle plusvalenze, la Roma ora guarda verso Nyon. A far tremare i piani alti di Trigoria non è tanto il mercato, quanto l’attesa risposta del Club Financial Control Panel della UEFA, incaricato di valutare la sostenibilità economico-finanziaria dei club europei. La domanda, in fondo, è semplice: i conti tornano oppure no? Il rebus delle plusvalenze. Nella rincorsa alla quadratura del bilancio, la Roma ha inserito in extremis le cessioni di Dahl, Zalewski e Abraham, utili a generare le tanto agognate plusvalenze entro il 30 giugno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma attende il verdetto UEFA: bilancio tra sacrifici, plusvalenze e una sanzione in arrivo

In questa notizia si parla di: roma - uefa - plusvalenze - attende

Ranking UEFA finale, Roma in top 10 davanti al Barcellona: L’Inter perde terreno - La Roma si conquista un posto nella top 10 della UEFA, superando il Barcellona e mettendo in discussione l'egemonia delle big europee.

Plusvalenze, la #Roma attende la decisione della Uefa: lo scenario ?https://romanews.eu/corsport-plusvalenze-la-roma-attende-la-decisione-della-uefa-lo-scenario/… #ASRoma #RomanewsEU Vai su X

La Roma aspetta la multa della UEFA La Repubblica (M.Juric) Il 30 giugno è passato e la Roma ha quasi centrato l’obiettivo delle plusvalenze da 18 milioni grazie alle cessioni di Zalewski, Abraham, Le Fée e Dahl. A Trigoria regna ottimismo: manca poco al tr Vai su Facebook

La Roma non ha rispettato i paletti Uefa: cosa succede ora?; La Roma aspetta la multa della Uefa per il bilancio Paredes, clausola scaduta; Friedkin nessun problema per la multiproprietà con il nuovo format delle Coppe Europee.

CORSPORT | Plusvalenze, la Roma attende la decisione della Uefa: lo scenario - LEGGI ANCHE | Roma, dal medico ai fisioterapisti: tutte le novità nello staff di Gasperini ... Riporta msn.com

Plusvalenze Roma, solo una multa dalla Uefa: ora largo ai giovani e a stipendi più bassi - Il club ora è più sereno, la società pensa di aver superato l’obiettivo intermedio per l’esercizio 2024. Scrive msn.com