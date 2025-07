Nel 2024 593mila denunce infortuni 1.202 i morti

Il 2024 si conferma un anno difficile sul fronte della sicurezza sul lavoro, con oltre 593.000 denunce di infortuni e 1.202 vittime. Un aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente, principalmente dovuto alla crescita delle denunce tra gli studenti. Questi dati evidenziano l’urgenza di rafforzare le misure di prevenzione e cultura della sicurezza. È fondamentale chiedersi: come possiamo invertire questa tendenza e tutelare meglio chi lavora e studia?

Nel 2024 gli infortuni denunciati all'Inail sono stati 593mila con una crescita dello 0,4% sul 2023 legata alla crescita delle denunce degli studenti, che sono salite a 78mila (+10,5%), di cui 2.100 per infortuni occorsi nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto). E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Inail presentata oggi secondo la quale le denunce di casi mortali sono state 1.202, una in più rispetto al 2023. Per i lavoratori si registrano quattro decessi in meno, da 1.193 a 1.189, mentre i 13 casi mortali rilevati tra gli studenti sono cinque in più rispetto agli otto dell'anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel 2024 593mila denunce infortuni, 1.202 i morti

