Il debutto nella fiction di Joshua Oppenheimer con l' attrice premio Oscar e Michael Shannon Un’apocalisse elegante girata nelle grotte siciliane

Preparati a un viaggio cinematografico unico: Joshua Oppenheimer, tra i documentaristi più influenti al mondo, debutta nel genere di finzione con "The End". Con la straordinaria interpretazione di Tilda Swinton e Michael Shannon, l’opera dipinge un’apocalisse elegante e disturbante, ambientata in un bunker sotterraneo nelle grotte siciliane. Cosa succede quando il confine tra realtà e sogno si dissolve? Scopri l’arte di raccontare la fine dell’umanità in un film che sfida le convenzioni.

C osa succede quando uno dei documentaristi più influenti al mondo decide di raccontare la fine dell’umanità? The End, primo film di finzione di Joshua Oppenheimer è nei cinema italiani dal 3 luglio. Il regista, due volte candidato all’Oscar per The Act of Killing e The Look of Silence, propone un’apocalisse raffinata e disturbante, ambientata in un bunker sotterraneo che sembra uscito da un sogno art déco. Con Tilda Swinton e Michael Shannon nei ruoli principali, il film arriva dopo una lunga serie di acclamazioni internazionali, dal Festival di Toronto alla Berlinale. E non mancano gli eventi esclusivi: Oppenheimer, infatti, incontrerà il pubblico in alcune sale di Roma, Milano e Bologna nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il debutto nella fiction di Joshua Oppenheimer con l'attrice premio Oscar e Michael Shannon. Un’apocalisse elegante girata nelle grotte siciliane

In questa notizia si parla di: joshua - oppenheimer - oscar - apocalisse

Il film The End di Joshua Oppenheimer in uscita il 3 luglio al cinema - Il 3 luglio 2025 arriva al cinema "The End", la prima opera di finzione del rinomato regista Joshua Oppenheimer.

The End, la clip con Tilda Swinton nella fine del mondo di Joshua Oppenheimer; The End, l’Apocalisse in musical. «Ma la verità si trova nel silenzio»; Tilda e l’Apocalisse a tempo di musical.

The End: recensione del film di Joshua Oppenheimer - La recensione di The End, il nuovo film di Joshua Oppenheimer, con Tilda Swinton, George MacKay e Michale Shannon. Segnala cinefilos.it

The End, dove vedere la fine del mondo in musica di Oppenheimer (trailer) - Con l'arrivo al cinema di The End, primo film di finzione di Joshua Oppenheimer (due volte candidato agli Oscar e noto per documentari di successo come ... Si legge su ciakmagazine.it