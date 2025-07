Alcolock come funziona il dispositivo che blocca l’auto se hai bevuto

L'alcolock rappresenta una svolta nella lotta contro la guida in stato di ebbrezza, bloccando l'auto se rileva un tasso alcolemico superiore a zero. Proposto dal ministro Salvini, questo sistema obbligatorio mira a salvaguardare strade più sicure, ma solleva interrogativi sui costi e sulla compatibilità con il vetusto parco auto italiano. Scopriamo come funziona e le sfide che si celano dietro questa innovazione.

Il decreto firmato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini introduce in Italia il sistema che impedisce l’accensione dell’auto se il tasso alcolemico è superiore a zero. Obbligatorio per chi è già stato sorpreso ubriaco al volante, il dispositivo solleva tuttavia dubbi su costi e compatibilità con il vetusto parco auto italiano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alcolock, come funziona il dispositivo che blocca l’auto se hai bevuto

