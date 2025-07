Donna investita sui binari ad Arezzo | gravi disagi sulla linea ferroviaria Firenze-Roma

Alle 9:20 il traffico è ancora fermo, causando gravi disagi a pendolari e viaggiatori sulla linea Firenze-Roma. L’incidente di questa mattina nella zona Pratacci di Arezzo ha suscitato preoccupazione e sospetti, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per comprendere le cause e garantire la sicurezza. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su una vicenda che sta impattando profondamente sulla mobilità regionale.

Un grave incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8:30, nella zona Pratacci di Arezzo, dove una donna di 49 anni è stata investita da un treno. La vittima ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Donato di Arezzo. A seguito dell'incidente, la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Firenze-Roma è stata sospesa per permettere gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Alle 9:20 il traffico è ripreso lentamente, regolato su un unico binario, ma permangono rallentamenti e disagi. I treni Intercity e Regionali registrano ritardi fino a 60 minuti, mentre alcuni regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

