Germania è troppo alto | traghetto si schianta contro un ponte

Un traghetto in Germania si schianta contro un ponte sul fiume Masella, vicino a Treis-Karden, a causa di un'altezza non adeguatamente calcolata. Con 137 persone a bordo, l’incidente ha coinvolto 110 passeggeri e 27 membri dell’equipaggio, ferendone due. La tragedia mette in luce l’importanza di rispettare i limiti di altezza per prevenire incidenti simili. La domanda ora è: come migliorare la sicurezza negli attraversamenti fluviali?

Un traghetto si è schiantato contro un ponte sul fiume Masella, vicino a Treis-Karden, in Germania. A bordo c'erano 110 passeggeri e 27 membri dell'equipaggio. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone. Stando a quanto emerso, non era stata adeguatamente calcolata l’altezza dell’imbarcazione in relazione all’altezza dell’arco del ponte, che è risultato troppo basso per permettere il passaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Germania, è troppo alto: traghetto si schianta contro un ponte

