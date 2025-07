Spider-Man | Brand New Day alcune indiscrezioni rivelano piani per Hulk e The Punisher

Le ultime indiscrezioni su Spider-Man: Brand New Day svelano dettagli intriganti sulla collaborazione tra l’Uomo Ragno, Hulk e The Punisher. Nuove fonti suggeriscono come questi personaggi potrebbero intrecciare le loro storie, dando vita a un film ricco di azione e sorprese. Dopo mesi di speculazioni, il progetto sembra ormai prossimo all’ufficialità. Ma cosa ci riserva davvero questa avventura cinematografica? Scopriamolo insieme!

Sono stati rivelati possibili dettagli della trama di Spider-Man: Brand New Day, che a quanto pare gettano un po’ di luce sulla collaborazione tra l’arrampicasi e The Punisher e su come Hulk vi prenderà parte. Dopo mesi di una raffica apparentemente infinita di indiscrezioni su Spider-Man: Brand New Day, il film sembra finalmente prendere forma. Il Peter Parker di Tom Holland sarà affiancato dal Punisher di Jon Bernthal, mentre tutti gli indizi indicano che Hulk verrà inserito nella storia. Cosa unirà questo esplosivo mix di personaggi resta da vedere, e ci aspettiamo ancora che i Marvel Studios ingaggino almeno uno o due nuovi cattivi con cui Spider-Man dovrà combattere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa - Durante l'evento Disney a Las Vegas, sono stati svelati i tre villain del nuovo film di Spider-Man "Brand New Day", insieme a sorprendenti anticipazioni sulla sua avventura standalone.

