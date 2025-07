Napoli due uomini trovati morti in una casa | sono fratelli La scoperta ai Quartieri Spagnoli

Un tragico episodio scuote i Quartieri Spagnoli di Napoli: due uomini, presumibilmente fratelli, sono stati trovati senza vita nell’abitazione in vico Santo Spirito. La scena, avvolta nel mistero, ha suscitato sgomento tra i residenti e le forze dell'ordine, che indagano sulle cause di questa drammatica scoperta. La comunità si chiede cosa possa aver portato a questa tragica conclusione, mentre la città si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e inspiegabile.

Due uomini, forse due fratelli, secondo le prime notizie, sono stati trovati senza vita in un'abitazione dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Sul posto, in vico Santo Spirito, sono al. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, due uomini trovati morti in una casa: sono fratelli. La scoperta ai Quartieri Spagnoli

