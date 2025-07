La Corte Suprema del Senegal conferma la condanna per diffamazione del premier Ousmane Sonko

La recente decisione della Corte Suprema del Senegal, che ha confermato la condanna per diffamazione del premier Ousmane Sonko, accende i riflettori su un paese già segnato da tensioni politiche. La sentenza, che respinge il ricorso di Sonko, potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico nazionale, già in fermento. Con questa decisione, il futuro delle elezioni del 2024 si presenta ancora più incerto e carico di sfide.

La Corte Suprema del Senegal ha infine confermato la condanna per diffamazione del primo ministro Ousmane Sonko, respingendo il suo ricorso per annullare l’obbligo a sei mesi di carcere con sospensione condizionale della pena. Il premier era finito sotto accusa per aver diffamato l’ex ministro del Turismo Mamé Mbaye Niang e, nel 2024, il verdetto non gli aveva permesso di candidarsi alle presidenziali, vinte da Bassirou Diomaye Faye, anch’egli membro della coalizione di opposizione Yewwi Askan Wi, in lingua wolof “Liberare il popolo”. Chi è il premier Ousmane Sonko. Sonko, cinquant’anni, aveva sfiorato la presidenza nel 2019, arrivando terzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema del Senegal conferma la condanna per diffamazione del premier Ousmane Sonko

