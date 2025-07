Max Verstappen in Mercedes? Per Kimi Antonelli non sarebbe una buona notizia

Le speculazioni su un possibile passaggio di Max Verstappen alla Mercedes stanno alimentando il gossip nel mondo della Formula 1. La situazione del campione olandese, ostacolata da problemi tecnici e incertezza futura, potrebbe presto cambiare le carte in tavola. Ma cosa comporterebbe questa mossa per l'intero panorama racing? La risposta potrebbe rivoluzionare gli equilibri del circus, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo dettaglio.

Voci e ancora voci. Il futuro di Max Verstappen è avvolto da un grande alone di mistero. Da giorni vari media stranieri parlano e scrivono sulla situazione del quattro-volte campione del mondo di F1 in Red Bull. I problemi con la vettura e, forse, le prospettive non idilliache in vista dell’anno venturo, quando ci sarĂ il cambio di regolamento tecnico, potrebbero portare a un cambio di casacca per Max. Il riferimento è a un arrivo in Mercedes nel 2026. Sul tema, il Team Principal della Stella a tre punte, Toto Wolff, ha ammesso ai microfoni di Sky Sport F1 di essere molto attento ai movimenti di mercato, ritenendo naturale considerare anche un interessamento per Verstappen, visto quello che è lo status nel Circus dell’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it