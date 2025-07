Youcef Belaili arrestato in aeroporto al ritorno dal Mondiale per Club | ha aggredito l'equipaggio

Uno scatto di nervosismo o un gesto impulsivo? Youcef Belaili, stella dell’Esperance de Tunis, è finito nel mirino delle autorità aeroportuali a Parigi, dopo aver aggredito l’equipaggio durante il ritorno dagli Stati Uniti dove aveva partecipato al Mondiale per Club. Un episodio che scuote il mondo del calcio e solleva interrogativi sulla gestione della pressione e dei momenti di stress. Continua a leggere.

L'attaccante dell'Esperance de Tunis è stato arrestato a Parigi dopo aver aggredito l'equipaggio del volo di ritorno dagli Stati Uniti: aveva partecipato al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

