Incidente in Spagna morti il campione del Liverpool Diogo Jota e il fratello Andre Lo schianto nella notte Le nozze dieci giorni fa

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, star del Liverpool, e suo fratello Andre sono tragicamente deceduti in un incidente stradale in Spagna, appena dieci giorni dopo le loro nozze. La loro Lamborghini si è schiantata e avvolta dalle fiamme sull'autostrada A52 nella provincia di Zamora, lasciando senza parole fan e addetti ai lavori. Un dramma che ci ricorda quanto la vita sia fragile e imprevedibile.

La sua vettura è uscita di strada sull'autostrada A52 nella provincia di Zamora, in Spagna. A bordo con lui c'era il fratello Andre, anche lui calciatore, che è deceduto dopo che la Lamborghini è stata avvolta dalle fiamme.

Notizia terribile: #DiogoJota è scomparso a 28 anni in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella provincia di Zamora, in Spagna ? Secondo Marca, il veicolo è uscito di strada e, dopo essersi ribaltato, è stato avvolto dalle fiamme. Con lui c'era il fratello

Tragedia in Spagna, Diogo Jota e il fratello morti in incidente; Diogo Jota è morto, il calciatore del Liverpool aveva 28 anni e tre figli. Nell'incidente nella notte in Spagna è morto anche il fratello Andre; Diogo Jota è morto in un incidente stradale.

