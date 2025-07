Sky Sport Motori Weekend | F1 Regno Unito Silverstone ERC Italia Roma Indycar 200 Mid-Ohio

Preparatevi a un emozionante weekend di motori, con Sky Sport e NOW pronti a regalarvi emozioni senza sosta. Dalla leggendaria Silverstone alle battaglie di ERC e IndyCar a Mid-Ohio, il palinsesto è ricco di adrenalina, velocità e passione. Non perdere nemmeno un istante di questa avvincente stagione: il miglior modo per vivere ogni curva e sorpasso è restare sintonizzati!

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, ERC e Indycar. F1 A SILVERSTONE – Da giovedì 3 a domenica 6 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con un nuovo appuntamento del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di Gran Bretagna sul leggendario circuito di Silverstone,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sp. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Sport Motori Weekend | F1 Regno Unito Silverstone, ERC Italia Roma, Indycar 200 Mid-Ohio

