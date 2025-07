Salerno Concerti d’Estate di Villa Guariglia | per la 28esima edizione previsti 19 appuntamenti tra classica jazz e tango

L’estate a Salerno si anima con la magia della musica ai Concerti d’Estate di Villa Guariglia, giunti alla loro 28ª edizione. Un ricco calendario di 19 eventi tra musica classica, jazz e tango trasformerà la splendida terrazza panoramica di Raito di Vietri sul Mare in un palcoscenico incantato. Venerdì 4 luglio, alle 10, presso Palazzo Sant’Agostino, sarà presentata questa imperdibile kermesse che promette emozioni indimenticabili sotto il cielo stellato. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica.

Venerdì 4 luglio 2025, alle ore 10, la sede della Provincia di Salerno a Palazzo Sant’Agostino ospiterà la conferenza stampa di presentazione della 28ª edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia. L’edizione di quest’anno proporrà 19 eventi che si svolgeranno, per la maggior parte, nella splendida terrazza panoramica della storica residenza dell’ambasciatore Raffaele Guariglia, situata a Raito di Vietri sul Mare. Unica eccezione sarà il concerto del 27 luglio, che si terrà a San Giovanni a Piro, nell’ottica di un ampliamento territoriale. Confermata la formula che unisce musica e parole, grazie alla collaborazione con Porto delle Nebbie, Salerno Legge e La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, “Concerti d’Estate di Villa Guariglia”: per la 28esima edizione previsti 19 appuntamenti tra classica, jazz e tango

In questa notizia si parla di: edizione - guariglia - salerno - concerti

Al via dal 9 luglio la 28ª edizione della rassegna ospitata nella terrazza panoramica di Villa Guariglia a Raito. Diciannove concerti tra classica, jazz e tango, incontri letterari e omaggi d’arte, con il coinvolgimento del Conservatorio Martucci e delle principali rea Vai su Facebook

Villa Guariglia, torna la grande musica: 19 concerti tra classica, jazz e tango per l’edizione 2025 -; Concerti d’Estate di Villa Guariglia in Tour: presentato il calendario dell'edizione 2024; Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour.

Salerno, “Concerti d’Estate di Villa Guariglia”: per la 28esima edizione previsti 19 appuntamenti tra classica, jazz e tango - Venerdì 4 luglio 2025, alle ore 10, la sede della Provincia di Salerno a Palazzo Sant’Agostino ospiterà la conferenza stampa di presentazione della 28ª ... zon.it scrive

Villa Guariglia, torna la grande musica: 19 concerti tra classica, jazz e tango per l’edizione 2025 - StampaVenerdì 4 luglio 2025, alle ore 10, nella sede della Provincia di Salerno a Palazzo Sant’Agostino, sarà presentata alla stampa la 28esima edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia. Da salernonotizie.it