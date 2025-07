Fiorentina De Gea sempre più leader tra i pali Martinelli si candida per il ruolo di vice

La Fiorentina si prepara a una stagione all’insegna della solidità tra i pali: De Gea, sempre più leader, vuole arrivare al massimo in ritiro, già in pista con gli allenamenti. Martinelli punta a conquistare il ruolo di vice, mentre la società valuta il giovane talento del 2006 per un’eventuale seconda scelta. Una strategia che promette entusiasmo e continuità, rafforzando il progetto viola verso obiettivi ambiziosi.

Lo spagnolo vuole arrivare pronto in ritiro e già si allena. Intanto la società pensa al possibile secondo portiere: chance per il classe 2006.

